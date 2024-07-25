Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о планах снизить скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в России до 40% к концу текущей недели и до 70% к концу следующей. Он назвал это «вынужденным шагом» против «антироссийской политики хостинга».

«Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — заявил Хинштейн.

Парламентарий подчеркнул, что мера коснется только пользователей компьютеров, не затрагивая мобильные устройства. Он также связал проблемы с тем, что Google с 2022 года не обновляет свое оборудование в России.

Однако эксперты и представители телеком-индустрии предлагают иное объяснение. «Ростелеком» ранее сообщал о сбоях YouTube, вызванных проблемами с оборудованием Google. В Кремле опровергли связь этих проблем с возможной блокировкой сервиса.

YouTube остается самым популярным видеосервисом в России, занимая 39% охвата и 45% времени потребления среди всех социальных медиа. Несмотря на текущие сложности, глава YouTube Сьюзан Воджицки заявила о намерении компании продолжать работу в России для «доставки независимых новостей».

«Мы считаем, что важно помочь гражданам узнать, что происходит, иметь обзор со всего мира», — подчеркнула гендиректор сервиса.

Ситуация остается неопределенной, и дальнейшая судьба YouTube в России, по словам Хинштейна, зависит от готовности компании соблюдать российское законодательство.