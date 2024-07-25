25 июля 2024 года состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Совет рассмотрел широкий спектр вопросов внутренней и внешней безопасности страны.

Как сообщили в Администрации президента Турции, ключевой темой рассмотрения стала борьба с терроризмом. Совет подтвердил решимость в противодействии террористическим организациям, в частности PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ и DEAŞ.

В отношении ситуации в Сирии и Ираке была подчеркнута важность сотрудничества с региональными странами для обеспечения безопасности и территориальной целостности соседей. Совет заявил о поддержке «достижения подлинного общественного консенсуса в Сирии, охватывающего все стороны».

Была выражена серьезная озабоченность действиями израильского руководства в Газе. Совет предупредил, что продолжение нынешней политики Израиля может «спровоцировать спираль насилия, которая сначала распространится на прилегающие районы, а затем на весь регион».

По кипрскому вопросу была подтверждена позиция Турции о необходимости решения на основе двух государств и признания Турецкой Республики Северного Кипра как равноправного члена международного сообщества.

Обсуждая войну в Украине, совет отметил необходимость в увеличении многосторонних искренних усилий для установления справедливого и прочного мира, прежде чем война еще больше обострится и распространится на регион.

Совет также подтвердил намерение Турции продолжать развивать отношения с африканскими странами, внося вклад в мир и процветание братских африканских народов.

В заключение была подчеркнута готовность Турции защищать свои интересы в Эгейском и Средиземном морях, отдавая при этом приоритет диалогу в решении спорных вопросов.