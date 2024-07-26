26 июля 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Израильская армия освободила нескольких палестинцев со следами пыток
Израильская армия выпустила на свободу нескольких палестинцев, задержанных в секторе Газа. Изможденных мужчин со следами пыток доставили в больницу Насер Хан-Юнуса. По словам задержанных, они подвергались издевательствам в течение нескольких месяцев. #trtнарусском #израиль #палестина #армия #пытки #новости #трт #новостимира
Израильская армия освободила нескольких палестинцев со следами пыток / Others
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