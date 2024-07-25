ТУРЦИЯ
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Турция осуждает рукоплескания «кровавому преступнику»
Министр иностранных дел Турции заявляет о приближении числа погибших в Газе к 40 тыс. и призывает к ответственности
Турция осуждает рукоплескания «кровавому преступнику»
Фото: АА / Others
25 июля 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с резким заявлением относительно ситуации в секторе Газа. По его словам, число погибших в результате конфликта приближается к 40 тыс., а миллионы палестинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Турецкий дипломат подверг критике действия израильского руководства, в частности премьер-министра Нетаньяху. «Я верю, что все израильские официальные лица, особенно Нетаньяху, которые являются зачинщиками этой ситуации, однажды непременно предстанут перед судом», — заявил министр.

Он также осудил тех, кто поддерживает действия Израиля, намекая на выступление израильского премьера в конгрессе США. «Те, кто на ногах аплодировал Нетаньяху, вошли в историю как пособники кровавого преступника, и все человечество стало свидетелем картины, где моральный ориентир полностью пропал», — написал Фидан в Х.

В заключение министр выразил уверенность в торжестве справедливости. «Те, кто черпает силу не из оваций, а из своей правоты, те, кто терпеливо ждет дня, когда восторжествует справедливость, несомненно, одержат победу», — заключил министр.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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