ПОЛИТИКА
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Акулы в Бразилии «подсели» на кокаин
Ученые обнаружили высокое содержание наркотика в организме хищников у побережья Рио-де-Жанейро. Это может повлиять на их репродукцию и экосистему
Акулы в Бразилии «подсели» на кокаин
Фото: Reuters / Others
25 июля 2024 г.

Бразильские ученые провели обследование 13 остроносых акул, выловленных у берегов штата Рио-де-Жанейро. Результаты показали высокое содержание кокаина в мышцах и печени всех исследованных особей.

Предполагается, что наркотические вещества попадают в воды из стоков нарколабораторий или в результате сброса контрабандных упаковок в море. Уровень кокаина в организме акул оказался в 100 раз выше, чем ранее обнаруженный у других морских животных, таких как креветки, устрицы и мидии.

Ученые выражают обеспокоенность, так как накопление токсичных веществ в печени акул может негативно повлиять на репродуктивную функцию самок. Кроме того, это может нанести ущерб всей пищевой цепи, включая хищников, питающихся акулами.

Влияние кокаина на поведение и психику акул пока не изучено. Однако предыдущие исследования показывают, что наркотики обычно оказывают на животных эффект, схожий с воздействием на человека.

Это открытие поднимает вопросы о загрязнении океана и его влиянии на морскую экосистему, требуя дальнейших исследований и мер по охране окружающей среды.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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