ПОЛИТИКА
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Встреча Байдена и Нетаньяху
Лидеры США и Израиля провели первую за 9 месяцев личную встречу в Белом доме. Обсуждались перемирие в Газе и судьба пленных
Встреча Байдена и Нетаньяху
Фото: Reuters / Others
25 июля 2024 г.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры в Белом доме, посвященные ситуации в секторе Газа. Это первая личная встреча лидеров с начала конфликта в октябре 2023 года.

«Нам есть о чем поговорить», — отметил Байден, приветствуя Нетаньяху в Овальном кабинете. Израильский премьер, в свою очередь, поблагодарил президента США за «50 лет государственной службы и 50 лет поддержки государства Израиль».

Ключевыми темами переговоров стали возможное прекращение огня и освобождение пленных. Позже Байден и Нетаньяху планируют встретиться с семьями американских граждан, удерживаемых в плену.

Визит Нетаньяху совпал с важными изменениями в американской политике: Байден отказался от участия в президентской гонке 2024 года в пользу вице-президента Камалы Харрис. Ожидается, что Харрис также проведет встречу с израильским премьером.

Стоит отметить, что отношения между лидерами США и Израиля в последние месяцы были напряженными из-за продолжающихся атак на Газу, в результате которых, по данным местных властей, погибло более 39 000 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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