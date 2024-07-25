В Иране зафиксирован исторический рекорд потребления электроэнергии из-за аномальной жары. По данным иранской энергокомпании «Теванир», вчера потребление достигло 79 189 мегаватт.

«Средние температуры по стране в последние дни выросли на 2 градуса по сравнению с тем же периодом прошлого года, что привело к чрезмерной нагрузке на потребление электроэнергии», — сообщил гендиректор «Теванир» Мустафа Реджеби Мешхеди.

Чтобы справиться с ситуацией, власти рассматривают возможность объявления выходного дня в Тегеране 27 июля. «Если возникнет ситуация, когда мы не сможем удовлетворить спрос на электроэнергию, мы потребуем объявить субботу выходным днем в Тегеране. Объявление выходного дня для государственных учреждений, а также банков и частного сектора, несомненно, будет более эффективным в снижении потребления электроэнергии», — заявил Мешхеди.

По прогнозам метеорологов, в некоторых южных районах страны температура может достигнуть 50 градусов, а в Тегеране ожидается повышение до 42 градусов в субботу.

Власти призывают население к экономии электроэнергии во избежание отключений.