ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Германия призывает Китай прекратить поддержку России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обратилась к Китаю с просьбой активнее содействовать мирному урегулированию в Украине
Германия призывает Китай прекратить поддержку России
Фото: Reuters / Others
25 июля 2024 г.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Китай прекратить поддержку России в войне против Украины. Во время визита в оружейную компанию во Фленсбурге она заявила: «Как член Совета Безопасности, у вас есть не только право вето, но прежде всего обязанность сделать все, чтобы мы могли восстановить мир».

Бербок подчеркнула необходимость более активного участия Китая в мирном процессе. Она отметила важность текущего визита украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Пекин, назвав это «важным и ключевым» шагом.

Министр также напомнила о ранее предложенном Китаем мирном плане, который, по ее словам, «очевидно, ни к чему не привел».

Германия продолжает настаивать на более активной дипломатической роли Китая в урегулировании конфликта. При этом Украина придерживается собственного мирного плана, предложенного президентом Владимиром Зеленским, основным пунктом которого является вывод российских войск со всех захваченных территорий.

Китай, который имеет тесные связи с РФ, подчеркивает свой нейтралитет в конфликте. Однако его мирные инициативы пока не получили поддержки со стороны Киева.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us