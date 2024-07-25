Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Китай прекратить поддержку России в войне против Украины. Во время визита в оружейную компанию во Фленсбурге она заявила: «Как член Совета Безопасности, у вас есть не только право вето, но прежде всего обязанность сделать все, чтобы мы могли восстановить мир».

Бербок подчеркнула необходимость более активного участия Китая в мирном процессе. Она отметила важность текущего визита украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Пекин, назвав это «важным и ключевым» шагом.

Министр также напомнила о ранее предложенном Китаем мирном плане, который, по ее словам, «очевидно, ни к чему не привел».

Германия продолжает настаивать на более активной дипломатической роли Китая в урегулировании конфликта. При этом Украина придерживается собственного мирного плана, предложенного президентом Владимиром Зеленским, основным пунктом которого является вывод российских войск со всех захваченных территорий.

Китай, который имеет тесные связи с РФ, подчеркивает свой нейтралитет в конфликте. Однако его мирные инициативы пока не получили поддержки со стороны Киева.