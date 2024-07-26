В четверг четыре ракеты упали около иракской базы Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщил AFP источник в службе безопасности Ирака. На этой базе размещены войска коалиции, возглавляемой США. Другой представитель службы безопасности уточнил, что атака была произведена с помощью дрона и трех ракет. Они упали недалеко от ограждения базы. Представитель США подтвердил, что первоначальные данные показывают приземление снарядов за пределами базы.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Атака произошла после встречи между иракскими и американскими официальными лицами в Вашингтоне. Они обсуждали будущее международной коалиции в Ираке.

В среду в Пентагоне заявили, что стороны достигли взаимопонимания относительно нового этапа двусторонних отношений в сфере безопасности.

Это будет включать сотрудничество через офицеров связи, обучение и традиционные программы взаимодействия в сфере безопасности.

16 июля по базе Айн аль-Асад были запущены два беспилотника. Один из них взорвался внутри базы, не причинив ущерба. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности в Багдаде заявил, что считает атаку попыткой «опозорить» иракское правительство перед встречей по вопросам безопасности.

В январе в результате удара беспилотника на базе в Иордании погибли трое американских солдат. В ответ на это американские войска нанесли десятки ударов по противнику. С тех пор атаки на американские войска в основном прекратились.

Багдад стремится снизить напряженность через переговоры с Вашингтоном о будущем миссии коалиции, возглавляемой США, в Ираке. Сейчас в составе международной коалиции в Ираке размещены около 2500 американских военнослужащих, 900 в Сирии.

Коалиция была развернута в 2014 году в Ираке по просьбе правительства для помощи в борьбе с ДАЕШ, которое захватило обширные территории Ирака и Сирии.