ПОЛИТИКА
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Конкурент Google на основе ИИ
OpenAI тестирует прототип поисковой системы SearchGPT, которая, по обещанию компании, будет давать «быстрые и своевременные ответы на основе понятных и релевантных источников»
Конкурент Google на основе ИИ
Фото: AA / AA
26 июля 2024 г.

Американская IT-компания OpenAI сообщила о создании поисковой системы SearchGPT, основанной на искусственном интеллекте (ИИ).

Согласно пресс-релизу, SearchGPT находится на стадии тестирования. По словам разработчиков, это «прототип новых функций поиска, объединяющий возможности наших моделей искусственного интеллекта с информацией из интернета для предоставления быстрых и актуальных ответов на основе понятных и релевантных источников».

The Verge описывает работу SearchGPT следующим образом: «Система не просто выдает набор ссылок по запросу, а структурирует и осмысливает их. Пользователь может задавать дополнительные вопросы, как в чат-боте ChatGPT, чтобы уточнить результаты поиска».

На момент запуска прототип SearchGPT доступен для тестирования только первым десяти тысячам пользователей. В дальнейшем OpenAI планирует интегрировать функции поиска в ChatGPT.

Разработка SearchGPT ставит OpenAI в конкуренцию с компанией Google, которая также активно внедряет функции искусственного интеллекта в свою поисковую систему, отмечает The Verge.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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