По данным РБК, в июле доля отказов российским компаниям в платежах через банки Центральной Азии увеличилась до 30%. Это следует из обзора, подготовленного транспортными компаниями ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade.

Также сообщается, что срок проведения платежей с Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном вырос до двух недель.

Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский считает, что проблемы связаны с ужесточением банковского комплаенса в этих странах. Банки требуют все больше дополнительных документов и объяснений относительно данных о компании, ее учредителях, клиентах, источниках средств и подробностях сделки.

«Зачастую платежи просто задерживаются или возвращаются без объяснения причин. Обслуживающий российский банк их не знает и пояснить не может, так как проблема возникает на стороне банка-получателя за границей», — отмечает Ромашевский.

Основатель Digital ВЭД Анна Фомичева добавила, что наиболее сложные ситуации возникают при оплате товаров через центральноазиатские банки в другие страны, включая Китай.

В июне с трудностями столкнулись компании в Кыргызстане. Многие местные банки приостановили платежи из-за «технических работ, волатильности курса рубля и возможных резких колебаний валютного рынка». Некоторые компании временно прекратили контракты с кыргызскими партнерами. Хотя большинство операций уже восстановлено, средний срок проведения платежей может достигать двух недель.

Гендиректор Logita Trade Татьяна Алексеева отметила, что проблемы начались после введения санкций США против Мосбиржи и других российских компаний в июне. Это привело к прекращению торгов долларом и евро на Мосбирже.

После введения июньских санкций США Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана рекомендовал клиентам вывести российские ценные бумаги из его номинального держания.