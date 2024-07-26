Хакеры, связанные со спецслужбами Северной Кореи, стремятся проникнуть в военные секреты США, Великобритании и Южной Кореи. В четверг спецслужбы этих стран сообщили о попытках кибератак, направленных на поддержку северокорейской ядерной программы.

По информации спецслужб, северокорейские хакеры пытались взломать компьютерные системы множества компаний, связанных с оборонным сектором. Среди них производители танков, подводных лодок, боевых самолетов, ракетных и радарных систем. ФБР, Агентство национальной безопасности США, британский центр кибербезопасности и разведслужба Южной Кореи предупреждают, что угроза продолжается, и атаки могут быть направлены также на компании в Японии и Индии.

В сообщении отмечается, что хакерам удалось проникнуть в системы некоторых компаний. Однако неясно, получили ли они доступ к секретной информации.

Агентство Reuters напоминает о своем расследовании, в котором утверждалось, что в 2021 году хакеры из КНДР, включая группы ScarCruft и Lazarus, тайно внедрили шпионские программы в системы «НПО Машиностроения». Эта компания в подмосковном Реутове производит баллистические и крылатые ракеты, а также космические спутники. Через несколько месяцев после предполагаемого взлома Пхеньян объявил о достижениях в своей программе разработки баллистических ракет. Россия тогда не комментировала эти сообщения.

Также в четверг Associated Press сообщило, что суд в Канзас-Сити предъявил официальные обвинения гражданину КНДР Рим Йонг Хёку. Его обвиняют в отмывании денег и финансировании кибератак против военных и гражданских объектов, включая больницы в США, объекты НАСА и энергетические компании в разных странах. Рим Йонг Хёк ранее попал под санкции ЕС за участие в торговле оружием с Сирией.