Кандидат в президенты США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил необходимость завершить войну с Россией. Трамп напомнил, что в прошлых крупных военных конфликтах Москва всегда одерживала победы.

«Мне позвонил президент Зеленский. И мы хорошо поговорили. Я сказал, что надо покончить с этой войной. Перед вами военная машина. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона», — заявил Трамп в интервью Fox News.

По мнению Трампа, действующий президент Джо Байден не должен был допустить начала этой войны.

«Вероятность того, что это случится, была нулевая, и за мои четыре года [власти] этого не произошло», — отметил Трамп.

Телефонный разговор между Трампом и Зеленским состоялся 19 июля и стал первым с тех пор, как Трамп покинул пост президента в 2021 году. Зеленский сообщил, что они договорились встретиться лично для обсуждения шагов, которые могут привести к справедливому и долгосрочному миру.

Экс-президент США вновь заявил, что он принесет «мир во всем мире» и что обе стороны конфликта смогут «договориться о соглашении, которое прекратит насилие и приведет к процветанию».

Трамп ранее неоднократно утверждал, что сможет быстро прекратить войну в Украине и ему потребуется на это 24 часа. В июне он пообещал положить конец боевым действиям еще до того, как «войдет в Овальный кабинет» после выборов 5 ноября.

Ранее ключевые советники Трампа предложили ему план по урегулированию конфликта. Согласно этому плану, Украина получит больше вооружений только при начале мирных переговоров, а Россия столкнется с угрозой усиления поддержки Киева, если откажется от диалога. Прекращение огня предполагается достичь на основе «преобладающих линий фронта».