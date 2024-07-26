Вице-президент Камала Харрис провела встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и пообещала не молчать о страданиях жителей Газы.

Выступая перед журналистами после встречи с премьером, Харрис отметила, что ее приверженность существованию и безопасности Израиля «непоколебима», но что в войне погибло «слишком много» невинных гражданских лиц.

«То, что произошло в Газе за последние девять месяцев, разрушительно. Фотографии мертвых детей и отчаявшихся, голодных людей, спасающихся бегством, иногда перемещенных во второй, третий или четвертый раз — это все ужасно», — отметила Харрис.

«Мы не можем отворачиваться от этих трагедий. Мы не можем позволить себе оцепенеть от страданий. И я не буду молчать», — подчеркнула политик.

Харрис также призвала Нетаньяху согласиться на предложение о прекращении огня, поддержанное США.

«Пришло время положить конец этой войне таким образом, чтобы Израиль был в безопасности, все заложники были освобождены, страдания палестинцев в Газе прекратились, а палестинский народ мог осуществить свое право на свободу, достоинство и самоопределение», — уточнила вице-президент.

Харрис отметила, что у нее был «откровенный и конструктивный» разговор с Нетаньяху, в котором она подтвердила право Израиля на самооборону, но также выразила глубокую обеспокоенность по поводу большого числа погибших в Газе.

После того как Джо Байден 20 июля снял свою кандидатуру с президентской гонки, все внимание общественности приковано к фигуре Харрис как к главному кандидату в президенты от Демократической партии. Харрис в основном повторила давнее послание президента Джо Байдена о том, что пришло время положить конец жестокой войне в Газе, унесшей жизни 39 тыс. палестинцев и 1200 израильтян.

Вице-президент, однако, заняла более решительную позицию и призвала закончить войну как можно скорее. Примечателен и сам момент: заявление Харрис опубликовано всего через день после скандального выступления Нетаньяху в Конгрессе. В своей речи он защищал войну и пообещал «полную победу» над ХАМАС. Премьер относительно мало говорил о переговорах о прекращении огня.