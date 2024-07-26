Армения привержена выполнению всех договоренностей, достигнутых в рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией, и ожидает того же от Анкары. Об этом заявили в МИД Армении.

В ведомстве подчеркнули: Ереван ожидает от Анкары такой же приверженности и готовности к нормализации отношений между странами. В частности, это включает открытие сухопутной границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.

Неделей ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время визита в Таллинн заявил, что Ереван готов к полной нормализации отношений с Анкарой, установлению дипломатических отношений и открытию границ.

«В результате диалога с нашими турецкими коллегами мы уже пришли к конкретным договоренностям по открытию границ для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов и наметили шаги, которые могут быть предприняты для полной нормализации», — отметил министр.

«Мы постоянно подтверждаем нашу приверженность этой договоренности и считаем, что пришло время выполнять соглашения, чтобы увидеть, как ситуация будет развиваться на практике», — уточнил Мирзоян.

В середине июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Оба лидера отметили, что привержены нормализации отношений «без предварительных условий».

Эрдоган и Пашинян подчеркнули важность продолжения переговоров между спецпредставителями двух сторон и подтвердили пункты, по которым стороны уже достигли договоренности.

Во время телефонного разговора Пашинян передал Эрдогану свои поздравления с мусульманским праздником Курбан-байрам, а Эрдоган передал армянскому премьер-министру свои наилучшие пожелания в связи с предстоящим праздником Преображения Господня.

Президент Турции также выразил соболезнования Пашиняну в связи с недавними наводнениями на севере Армении.