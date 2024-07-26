Выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе не прошло бесследно. 25 июля Белый дом поспешил заявить, что обнаружил иранский след в пропалестинских протестах — это именно то, о чем Нетаньяху говорил в своей речи.

25 июля администрация Джо Байдена обвинила Тегеран в организации и финансировании некоторых пропалестинских протестов на территории США.

«Мы знаем, что Иран финансирует и поощряет некоторые протестные акции здесь, в Соединенных Штатах», — заявил Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности.

Его комментарий перекликается с недавним заявлением директора Национальной разведки США Аврил Хейнс, которая также утверждала, что за рядом протестов стоит Иран. Однако Кирби подчеркнул, что Иран влияет лишь на некоторые протесты, нельзя говорить, что он организовал всю протестную активность в США.

«Мы не считаем, что вся протестная активность ежедневно полностью финансируется Ираном», — отметил чиновник.

Нетаньяху во время своего выступления в Конгрессе осудил американских протестующих за помощь Ирану, назвав их «‎полезными идиотами иранского режима»‎.

Тысячи демонстрантов собрались вокруг Капитолия, чтобы выступить против визита Нетаньяху в США. Протестующие заменили американские флаги на палестинские и скандировали призывы к скорейшему окончанию войны в Газе. Нетаньяху, однако, в своей речи практически не упомянул переговоры о прекращении огня, вместо этого обещая лишь «‎полную победу над ХАМАС»‎.

Глава разведки США Аврил Хейнс 9 июля заявила, что Иран якобы пытается разжечь протесты в США в поддержку ХАМАС.

«Иран становится все более агрессивным в своих усилиях по иностранному влиянию, стремясь разжечь разногласия и подорвать доверие к нашим демократическим институтам. Мы наблюдали, как лица, связанные с правительством Ирана, выдавали себя за активистов в Интернете, стремясь поощрять протесты и даже оказывая финансовую поддержку протестующим», — утверждает Хейнс.