Самый загруженный аэропорт Германии — Франкфурт-на-Майне — отменил более 100 рейсов 25 июля, поскольку экологические активисты начали скоординированную акцию по нарушению авиаперевозок по всей Европе в разгар летнего курортного сезона. Всего по всей Германии было заблокировано более 270 рейсов.

Аэропорт Франкфурта сообщил, что полеты были остановлены как минимум на один час по соображениям безопасности после того, как климатические активисты преодолели ограждения безопасности и ворвались на взлетную полосу. Группа «Последнее поколение», организовавшая демонстрацию во Франкфурте, сообщила, что шесть протестующих прорезали дыры в ограждении по периметру и направились к взлетно-посадочным полосам пешком, на велосипедах и скейтбордах.

На данный момент было отменено около 140 рейсов, но в течение дня ожидаются дальнейшие сбои, сообщили в аэропорту.

Экологические группы заявили, что этим летом планируют нацелиться на аэропорты по всей Европе, чтобы напомнить людям о связи между авиакеросином и изменением климата. Группы призывают правительства по всему миру к 2030 году прекратить добычу и сжигание ископаемого топлива.

«Мы резко осуждаем эти несанкционированные демонстрации и оставляем за собой право подать в суд на участников. Их действия представляют серьезную опасность для полетов, возможно, подвергая риску человеческие жизни», — заявили в аэропорту Франкфурта.

Климатические данные показали, что 22 июля стал самым жарким днем, когда-либо зарегистрированным на Земле. Антропогенное изменение климата продолжает вызывать беспрецедентную жару и усиление экстремальных погодных условий.

23 июля пять протестующих приклеили себя к рулежной дорожке в аэропорту Кельн-Бонн, что привело к трехчасовой остановке полетов. В результате этого протеста был отменен 31 рейс. Климатические активисты провели аналогичные акции в Финляндии, Норвегии, Швейцарии и Испании.