Директор ФБР Кристофер Рэй выразил сомнение, что Дональд Трамп был задет пулей во время покушения на митинге в Пенсильвании ранее в этом месяце. Во время выступления перед Юридическим комитетом Палаты представителей Рэй заявил, что на крыше здания, с которого стреляли по митингу Трампа, было обнаружено восемь стреляных гильз.

«Что касается бывшего президента Трампа, есть вопрос, попала ли ему по уху пуля или это был осколок», — отметил глава ФБР.

По его словам, следствие изучает все выпущенные пули и гильзы, соотнося траектории их полета.

13 июля вооруженный человек Томас Крукс выпустил восемь пуль в сторону Трампа из винтовки AR-15 во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания. В результате один участник митинга был убит, а двое других ранены. Стрелка застрелили спецслужбы США.

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что Трамп был ранен в ухо с образованием раны шириной 2 см. Бывший президент также неоднократно заявлял, что в ухо ему попала пуля.

Комиссар полиции Пенсильвании Кристофер Пэрис заявил Конгрессу, что 20-летний вооруженный человек был одним из как минимум трех «подозрительных» лиц, замеченных правоохранителями на месте происшествия в тот день. Однако спецслужбы не предприняли каких-либо действий, чтобы предотвратить покушение.

По его словам, Крукс стал «особым человеком» после того, как сотрудники правоохранительных органов заметили, что он использует дальномер, и все же офицеры на месте не смогли остановить его вовремя — несмотря на то, что один из полицейских столкнулся лицом к лицу с вооруженным человеком «за несколько минут» до того, как «прозвучали первые выстрелы».

Директор Секретной службы Кимберли Читл признала, что это был «самый значительный оперативный провал Секретной службы за последние десятилетия». Она подала в отставку, заявив, что берет на себя полную ответственность за «недостаточное обеспечение безопасности».