Россия в ночь на 26 июля выпустила по Украине 38 дронов-камикадзе типа Shahed, три из которых залетели в воздушное пространство Румынии, сообщили в Бухаресте. Минобороны Украины уточнило, что системы ПВО страны смогли сбить 25 беспилотников. Однако три дрона пересекли границу с Румынией в районе Одесской области и поразили объекты в румынском селе Тулча.

«Россия совершила еще более ужасные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, — заявила глава МИД Румынии Луминица Одобеску. — Обломки были найдены на территории Румынии. Мы проинформировали и координируем свои действия с нашими союзниками по этому вопросу. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия».

Целью российских беспилотников стали порты Одесской области. На фоне массовой атаки жители района Тулча в Румынии получили предупреждения от властей, что фрагменты беспилотников могут упасть на территории страны. Жители Тулчи услышали несколько взрывов в округе, передают местные СМИ. Власти Румынии попросили общественность не паниковать, заявив, что российские беспилотники «не были нацелены конкретно на Румынию».

Два истребителя F-18 ВВС Финляндии были отправлены с румынской авиабазы для наблюдения за ситуацией.

В НАТО назвали ситуацию с падением российских беспилотников на территории Румынии «‎неприемлемой»‎. В частности, и.о. заместителя официального представителя НАТО Маттиас Эйхенлауб напомнил, что с начала российско-украинской войны Румыния несколько раз «‎подтверждала, что на ее территории были обнаружены обломки российских беспилотников‎».

«‎Хотя у НАТО нет информации, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение России на территорию союзников, эти действия безответственны и потенциально опасны», — подчеркнул Эйхенлауб.

Минобороны РФ никак не комментировало удар, затронувший территорию Румынии. В сводке ведомства от 25 июля говорится, что «‎атаки проводятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины‎».

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.