Израильский премьер Биньямин Нетаньяху 25 июля встретился с Джо Байденом, чтобы обсудить окончание девятимесячного конфликта в Газе. По их итогам пресс-служба Белого дома сообщила, что Израиль и ХАМАС приблизились к соглашению о прекращении огня и сейчас «‎ближе к нему, чем когда-либо»‎.

Переговоры в Белом доме прошли на фоне беспрецедентной политической нестабильности в США и внутреннего давления на премьер-министра Израиля с целью спасения десятков заложников.

Президент Байден во время встречи с Нетаньяху отметил, что его первая встреча с премьер-министром Израиля состоялась еще в 1973 году — тогда это была Голда Меир.

Ожидалось, что во время переговоров Байден окажет давление на Нетаньяху, чтобы тот ускорил переговоры о прекращении огня и взял на себя обязательства хотя бы по первому этапу сделки, состоящей из трех частей. В рамках первого этапа ХАМАС освободит некоторых пленных в обмен на временное прекращение огня.

Высокопоставленный представитель администрации Белого дома Джон Кирби заявил, что рамки сделки были согласованы, но «серьезные вопросы реализации все еще необходимо решить».

Кирби уточнил, что пробелы в соглашении о прекращении огня могут быть преодолены.

«Нам нужно сделать это в ближайшее время. Сейчас мы ближе, чем когда-либо прежде. Обе стороны должны пойти на компромисс», — подчеркнул чиновник.

Представитель Госдепартамента Мэтт Миллер отметил: «Я думаю, что послание американской стороны на этой встрече будет заключаться в том, что мы должны довести эту сделку до конца».

Вице-президент США Камала Харрис также встретилась с Нетаньяху и заявила, что настаивала на том, чтобы Нетаньяху как можно скорее заключил сделку о прекращении огня. Она сказала, что на встрече с премьером выразила серьезную обеспокоенность масштабами человеческих страданий и призвала прекратить военное вторжение в Газу.