Во Франции в ночь перед открытием Олимпийских игр в Париже несколько высокоскоростных железнодорожных линий были повреждены, предположительно, в результате диверсий. Об этом сообщила французская железнодорожная компания SNCF. В результате инцидента движение ряда поездов было отменено, другие следуют с опозданием, на вокзалах образовались очереди.

По данным SNCF, пострадали линии высокоскоростных поездов TGV, ведущие из Парижа в северном, западном и восточном направлениях, а именно на Лилль, Страсбург и Бордо. Из-за повреждений отменяются или меняют расписание поезда Eurostar, курсирующие из Парижа в Брюссель и Амстердам. Сообщается также, что удалось предотвратить еще один поджог на линии, ведущей на юг, в сторону Лиона и Средиземноморского побережья.

SNCF заявила, что «вредоносные действия» были направлены на парализацию железнодорожного сообщения. В частности, речь идет о поджогах. Подчеркивается, что это были не кибератаки, а физические акты саботажа. Глава компании Жан-Пьер Фаранду назвал произошедшее «атакой на Францию».

Представители властей заявляют о явной умышленности и скоординированности атак. Пока не сообщается о задержаниях и о том, есть ли подозреваемые. Ответственность за диверсии пока никто не взял.

Компания SNCF предупреждает, что ремонтные работы могут занять несколько дней. Пассажиров, имеющих билеты на пострадавшие линии высокоскоростных поездов, просят по возможности отложить поездки. По данным компании, сбой в работе транспорта затронул около 800 тыс. человек.