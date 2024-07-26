Барак и Мишель Обама в совместном заявлении отметили, что верят в «видение, характер и силу», которые Харрис принесет в этот критический момент.

Сообщается, что Обама был среди более 100 влиятельных демократов, с которыми Харрис обсудила свою кандидатуру после того, как Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Несмотря на то, что Обама похвалил Байдена за его решение, тогда он не высказался в поддержку Харрис.

На данный момент вице-президент США уже заручилась поддержкой большинства делегатов Демократической партии, что практически гарантирует ее официальное номинирование на партийном съезде в августе.

В своем заявлении Барак и Мишель Обама подчеркнули, что «не могут быть более рады поддержать» Харрис и обещали сделать «все возможное», чтобы она победила.

«Мы согласны с президентом Байденом. Выбор Камалы был одним из лучших его решений. Ее послужной список говорит сам за себя», — говорится в их заявлении.

После выхода Байдена из гонки Харрис провела несколько предвыборных мероприятий по всей стране.

В четверг она выступила перед профсоюзом American Federation of Teachers в Хьюстоне. Хотя мероприятие было объявлено как часть ее обязанностей вице-президента, оно имело характер предвыборного митинга.

Ранее штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа заявил, что не согласится на дебаты с вице-президентом Камалой Харрис «до тех пор, пока демократы официально не определятся со своим кандидатом».

«Учитывая продолжающийся политический хаос вокруг жулика Джо Байдена и Демократической партии, детали дебатов на всеобщих выборах не могут быть окончательно согласованы до тех пор, пока демократы официально не определятся со своим кандидатом», — говорится в заявлении директора по коммуникациям Трампа Стивена Чунга.

Чунг добавил, что «многие члены Демократической партии считают, что Камала Харрис — марксистская мошенница, которая не сможет победить президента Трампа, и они все еще ждут кого-то «получше».