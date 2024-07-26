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Песков бьет тревогу: рождаемость катастрофически низкая
Пресс-секретарь президента заявил о критически низком коэффициенте рождаемости в России, призвав к срочным мерам для будущего нации
Песков бьет тревогу: рождаемость катастрофически низкая
Фото: Reuters / Others
26 июля 2024 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа заявил о критически низком коэффициенте рождаемости в стране. По его словам, текущий показатель в 1,4 является «катастрофическим» для будущего нации.

«Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости», — подчеркнул Песков.

Он сравнил ситуацию в России с европейскими странами и Японией, где наблюдаются схожие демографические проблемы. Песков призвал «обращать внимание на таких героев среди нас», имея в виду многодетных матерей.

По данным Росстата, в 2023 году население России сократилось на 244 тыс. человек, составив 146,2 млн. Наивысшие показатели рождаемости зафиксированы в Чечне (2,66), Туве (2,44) и Республике Алтай (2,03), наименьшие — в Ленинградской области (0,88) и Севастополе (0,98).

Минтруд объясняет снижение рождаемости сокращением числа женщин 20–29 лет и неопределенностью на рынке труда. Президент Владимир Путин охарактеризовал демографическую ситуацию как «крайне сложную» и поручил правительству добиться прироста населения к 2024 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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