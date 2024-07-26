Позор для человечества

«Позволить Нетаньяху, который с 7 октября убил более 40 тыс. невинных мирных жителей, выступить перед Конгрессом США, — это позор для человечества. Я решительно осуждаю эту позицию, которая явно подрывает усилия по обеспечению мира и стабильности», — отреагировал министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в своем Х на визит израильского премьера в Вашингтон.

Глава ведомства напомнил, что Международный уголовный суд добивается ареста Биньямина Нетаньяху по обвинению в геноциде. Тунч также подчеркнул, что Турция «продолжает поддерживать палестинских братьев и сестер, чьи земли оккупированы в течение многих лет», а также выступает за справедливость и мир во всем мире.

Позицию Анкары поддержали и в Тегеране. Официальный представитель МИД Насер Канани назвал позорной речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед американским Конгрессом. Он отметил, что естественные права палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, включая право на жизнь, безопасность, доступ к воде, еде, лекарствам, медицинской помощи, попираются самым ужасным образом на глазах всей мировой общественности.

«Каждый день тель-авивский мясник подвергает массовому истреблению палестинских детей, и перед лицом всех этих преступлений американское правительство и Конгресс приветствуют этого палача со свистом и с пеной у рта. Позор — очень мягкое слово для обозначения этого скандала», — написал он в Х.

Дипломат подчеркнул, что «самый нелепый лозунг, который сейчас можно услышать от американских и европейских лидеров и государственных деятелей, — это призыв защищать права человека».

Не осталась в стороне и бывший представитель Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в пух и прах раскритиковавшая выступление Нетаньяху. По ее мнению, оно стало худшим «среди всех иностранных высокопоставленных лиц, приглашенных и удостоенных чести выступить перед Конгрессом США». Политик призвала Нетаньяху вместо этого сосредоточиться на заключении сделки по перемирию в Газе.

Проигнорировали выступление

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прилетел в Вашингтон поздно вечером 22 июля, на следующий день после того, как президент США Джозеф Байден сообщил о завершении своей президентской кампании по переизбранию и поддержке вице-президента Камалы Харрис.

Перед обоими палатами Конгресса США он выступил в среду, 24 июля. Около 80 членов Палаты представителей и восемь сенаторов отказались присутствовать на выступлении израильского премьера. При этом сам Нетаньяху демонстративно прошел мимо лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера. Недавно американский политик заявил, что Израилю нужны другая коалиция и другой премьер-министр.

В своем выступлении Нетаньяху пространно заявлял о «войне цивилизации с варварством», обещал победить в этой битве вместе с США, а также благодарил Джозефа Байдена и Дональда Трампа «за поддержку и любовь к еврейскому народу». Он критиковал людей, которые выходят на демонстрации в поддержку Палестины. Помимо этого, он выступил с инициативой создать региональный оборонный альянс с участием арабских государств по аналогии с Авраамическими соглашениями, предложив назвать его «Альянсом Авраама».

В частности, Тель-Авив планирует защищаться от Тегерана под патронажем Вашингтона.

Нетаньяху поделился своим планом послевоенного устройства Газы: Израиль «планирует покинуть сектор после проведения работы по демилитаризации территории и дерадикализации населения».

Эксперты пришли к выводу, что премьер вновь сделал ставку на исход американских выборов. Он надеется, что по итогам следующего голосования победит кандидат от республиканцев.

Один раз на этом он уже прокололся. Восемь лет назад слишком рьяная поддержка республиканцев сыграла с ним злую шутку. Когда стало известно, что Дональд Трамп победил, а в Белом доме досиживал свой срок Барак Обама, президент-демократ отомстил Нетаньяху, допустив принятие в Совбезе ООН антиизраильской резолюции.

Хотя, как пишут СМИ, израильский премьер и пытается усидеть на двух стульях, поддерживая республиканцев и по-прежнему заигрывая с демократами, представители Демократической партии были на этот раз не столь радушны.

Помимо конгрессменов, проигнорировавших выступление Нетаньяху, не пошла слушать его речь и вице-президент Камала Харрис, которая, по идее, должна представлять Сенат и сидеть на заседании вместе со спикером Палаты представителей.

Холодный прием

Визит Нетаньяху в Вашингтон многие в США восприняли в штыки. В американской столице прошла большая манифестация против Биньямина Нетаньяху и войны, развязанной Тель-Авивом в секторе Газа. Участники акции требовали прекратить войну, полицейские разгоняли активистов перцовым газом.

Некоторые демонстранты сорвали и сожгли американские флаги у здания железнодорожного вокзала Union Station в Вашингтоне. Также участники Движения палестинской молодежи выпустили насекомых в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне, где остановилась часть израильской делегации во главе с Нетаньяху. По словам активистов, «они не дадут покоя Нетаньяху и другим представителям израильской власти, которые терроризируют палестинский народ».

Дональд Трамп, с которым раньше у Нетаньяху были хорошие отношения, также продемонстрировал израильскому премьеру, что очень обижен на него. Поводом для этого стала поддержка Джозефа Байдена со стороны главы израильского правительства. Нетаньяху одним из первых поздравил демократа с победой на выборах президента в 2020 году.

В своей социальной сети The Ttuth Трамп вначале написал, что встретится в Мар-а-Лаго во Флориде с израильским премьером в среду, потом перенес переговоры на четверг, а потом и вовсе на пятницу, 26 июля.

Одним из главных адресатов выступления Нетаньяху, помимо представителей американской элиты, была израильская публика. Недавние опросы общественного мнения показали, что внутри страны дела у Нетаньяху идут из рук вон плохо: 72% израильтян хотели бы его скорейшей отставки.

В конце этой недели Кнессет уходит на каникулы, которые продлятся до ноября. Не исключено, что новая сессия может начаться с роспуска парламента, а значит и последующего проведения досрочных выборов. Чтобы этого не допустить, он пытался убедить израильтян, что у него все под контролем как внутри страны, так и за ее пределами.

При этом отношения с США он явно портит сам. 18 июля кнессет принял резолюцию, отвергающую создание палестинского государства. Этот документ поддержали коалиция Нетаньяху и правые оппозиционные партии вместе с центристами Бени Ганца. Учитывая, что Демократическая партия выступает за создание двух государств, решение израильских властей лишь усилило напряженность в отношениях Вашингтона и Тель-Авива.