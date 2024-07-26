В Германии 25 июля задержали двух граждан России, подозреваемых в участии и финансировании группировки ДАЕШ, признанной террористической во многих странах. Об этом сообщила генеральная прокуратура ФРГ.

Подозреваемые были арестованы в Лауэнбурге и Гамбурге. Полицейские провели обыски на семи объектах в Берлине, Гамбурге, Шлезвиг-Гольштейне и Саксонии.

Следствие утверждает, что летом 2022 года задержанные вступили в преступную организацию, целью которой был сбор средств в Германии и других европейских странах для передачи их представителям ДАЕШ.

«Пожертвования собирались в том числе через социальные сети и отправлялись члену ДАЕШ, проживающему за границей, для дальнейшей передачи. Использование средств согласовывалось в чат-группе преступной организации. Деньги направлялись, в частности, на помощь заключенным женщинам и боевикам ДАЕШ», — говорится в сообщении ведомства.

Один из задержанных занимался организацией сбора средств. В апреле 2023 года он передал ящик с пожертвованиями, в котором было около 12 тыс. евро, второму задержанному. Тот отвечал за хранение и пересылку средств ДАЕШ. Он участвовал в передаче около 25 тыс. долларов в пользу группировки.