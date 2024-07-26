Силы безопасности Израиля совершили нападение на съемочную группу турецкого телеканала TRT Haber, освещавшую события у мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме перед пятничной молитвой. Инцидент произошел после того, как израильские силы атаковали палестинцев у ворот мечети.

В результате нападения пострадал оператор Омар Аввад. Израильские военные конфисковали телефон корреспондента Мюджахита Айдемира, удалив отснятые материалы. Журналистов вынудили покинуть район, запретив вести трансляцию.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун резко осудил действия израильских сил. «Я решительно осуждаю и проклинаю подлую и трусливую атаку вооруженных израильских угнетателей на съемочную группу TRT Haber, у которой нет ничего, кроме камеры и микрофона, и которая раскрывает жестокость и трагедию», — написал турецкий чиновник в X.

Алтун подчеркнул, что турецкие СМИ продолжат освещать ситуацию в Палестине, несмотря на давление со стороны Израиля. Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик также выступил с резким осуждением действий израильских сил. Он заявил, что TRT Haber выполняет важную миссию, информируя мировое сообщество о преступлениях правительства Нетаньяху против палестинского народа.

«Мы решительно осуждаем агрессию израильских сил против съемочной группы TRT Haber», — подчеркнул Челик. Он добавил, что турецкие СМИ, включая TRT и агентство «Анадолу», продолжат свою работу по освещению происходящего в регионе.

Челик также выразил уверенность, что Израиль понесет ответственность за свои действия: «Режим массовых убийств в Израиле рано или поздно ответит за преступления против человечности!»

«Израиль, воодушевленный аплодисментами своих покровителей, вновь атаковал палестинцев, желающих совершить пятничную молитву в мечети Аль-Акса, и нашу съемочную группу TRT Haber. TRT никогда не перестанет информировать о беззакониях оккупационного Израиля, попирающего все человеческие ценности», — написал гендиректор TRT Захид Собаджи.