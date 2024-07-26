Бывший заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков, был заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили в пятницу в ФСБ России и в Следственном комитете.

Булгаков занимал должность замминистра обороны с 2008 по 2022 год, курируя вопросы тыла и материально-технического обеспечения Вооруженных сил. Он был снят с должности 24 сентября 2022 года, вскоре после объявления мобилизации.

В Следственном комитете и ФСБ заявили, что речь идет о преступлении коррупционной направленности, однако статья обвинения не уточняется. Подробности дела пока не разглашаются. Источник РИА «Новости» утверждает, что генерал получал откаты от коммерческих структур, снабжавших армию. Сообщается, что он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», что привело к поставкам некачественного питания для войск по завышенной стоимости, даже в условиях войны в Украине.

Не сообщается, когда именно Булгаков был арестован. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово» в Москве, где с ним продолжаются следственные действия.

Булгаков был удостоен звания Героя России в 2016 году за организацию снабжения российской группировки в Сирии. Он также награжден множеством орденов. После начала российского вторжения в Украину, Булгакова критиковали за перебои со снабжением воюющей группировки. В 2022 году его на посту замминистра обороны сменил генерал Михаил Мизинцев, который был снят с должности в апреле 2023 года.

Арест Булгакова стал еще одним случаем уголовного преследования высокопоставленных военных в последние месяцы. В апреле был арестован Тимур Иванов, другой замминистра обороны, курировавший тыл. В отличие от Булгакова, Иванов на момент ареста был действующим замминистра.