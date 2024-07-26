Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил мировое сообщество за его реакцию на ситуацию в Газе. Турецкий лидер выступил на презентации Программы поощрения высоких технологий HIT-30 в Культурном центре Ататюрка.

«С 7 октября люди наблюдают издалека, как убивают детей, женщин и даже младенцев в инкубаторах, словно смотрят кино», — заявил Эрдоган, посетовав на бездействие международного сообщества.

Президент выразил возмущение тем, что «Нетаньяху, убийце этих людей, аплодируют в Америке», назвав это «затмением ума и совести». «В Газе погибло 40 000 мирных жителей, 16 000 из которых — невинные дети. Геноцид не удается остановить почти 10 месяцев», — заявил турецкий лидер.

Продолжая свою критику международной реакции на ситуацию в Газе, президент Эрдоган выразил глубокое возмущение бездействием мирового сообщества. Он подчеркнул абсурдность происходящего, указав на то, как люди наблюдают за трагедией в Газе, словно за кинофильмом.

«С 7 октября люди наблюдают издалека, как убивают детей, женщин и даже младенцев в инкубаторах, словно смотрят кино», — заявил Эрдоган, выражая свое негодование.

Президент Турции особо отметил парадоксальную ситуацию с приемом Нетаньяху в Конгрессе США. «Что это за дело? Возможно ли это понять? Где демократия? Где свобода? Где права человека?», — задался вопросами глава государства.

Эрдоган также указал на явное противоречие между декларируемыми ценностями и реальными действиями международного сообщества. Он подчеркнул, что принципы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, игнорируются, в то время как «там идет праздник рукоплескания» в честь тех, кто ответственен за гуманитарную катастрофу в Газе.

Говоря о глобальной ситуации, президент отметил, что существующая мировая система «начала исчерпывать себя» и «потеряла способность находить решения проблем».

«Например, конфликт в Сирии продолжается уже 13 лет. Война в Украине продолжается без перерыва два с половиной года. Не успел Йемен обрести стабильность, как, к сожалению, в Судане начались беспорядки», — констатировал президент Турции.

В контексте этих глобальных вызовов Эрдоган представил программу HIT-30, направленную на развитие высоких технологий в Турции. Он подчеркнул важность технологического прогресса для укрепления независимости страны и ее позиций на мировой арене.

«Мы продолжаем наше стремительное путешествие развития к инвестициям, производству, занятости, изобретениям и экспорту», — заявил президент, выражая уверенность в благоприятных экономических перспективах Турции.