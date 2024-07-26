Визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы прошел с 23 по 26 июля. Это первый визит украинского дипломата в Поднебесную с 2014 года. А если говорить о президенте, то в последний раз Пекин принимал еще Виктора Януковича.

Одной из главных задач, которые ставил перед собой Кулеба, было убедить китайскую сторону в необходимости справедливого и устойчивого мира для Киева. Он заявил, что переговоры с Россией возможны, но «на определенном этапе» и в случае «добропорядочной» позиции Кремля в этом вопросе.

Формально Пекин занимает нейтральную позицию в вопросе российско-украинской войны. Однако риторика руководства КНР чаще оказывается на стороне Кремля, а в китайском мирном плане отсутствует пункт о выводе войск из Украины. После встречи с Кулебой глава МИД Китая Ван И отметил, что «решение всех конфликтов в конечном счете должно возвращаться к столу переговоров, урегулирование всех споров должно достигаться политическими средствами».

На данный момент вероятность начала диалога между сторонами выглядит крайне низкой. Москва выдвигает ультимативные требования и отказывается обсуждать этот вопрос на осеннем саммите мира. Тем не менее перспективы начала этого процесса все чаще затрагиваются различными политиками и обсуждаются в СМИ.

Только за прошедшую неделю президент Украины Владимир Зеленский сделал сразу несколько заявлений о готовности к диалогу с Россией в рамках второго саммита мира. По его словам, при поддержке западных стран Киев может завершить горячую стадию войны до конца года.

Вариантов для начала переговоров может быть много, но главная проблема — Россия отказывается в них участвовать. Сегодня прослеживается только три варианта склонения Москвы к этому процессу: войска РФ будут терпеть поражение в условиях увеличивающейся военной поддержки Киева, Вашингтон сможет убедить РФ снизить переговорные требования, либо на Кремль надавит Китай.

С точки зрения возможности влияния на Москву именно вариант с Китаем выглядит наиболее реалистичным. И уже по этой причине визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы является знаковым.

Когда стороны смогут сесть за стол переговоров и причинах визита Кулебы в Пекин, TRT на русском рассказал Владимир Фесенко:

— После 2014 года это первый визит министра иностранных дел Украины в Китай. И не потому, что этого не хотели в Киеве. Именно в Пекине не давали на это согласие.

Для появления такой возможности сейчас есть несколько причин. По косвенным данным, в Пекине очень недовольны активностью Путина в Восточной Азии, его визитами во Вьетнам и Северную Корею. А еще серьезнее они недовольны тем, как в Москве был принят премьер-министр Индии. Это сподвигло КНР на ответный жест — пригласить Дмитрия Кулебу.

Но я бы хотел сразу подчеркнуть, что никаких реальных переговоров с Россией пока быть не может. Москва выдвигает неприемлемые ультиматумы. Поэтому думать, что этот визит приведет к каким-то переговорам, не приходится. Их не будет, пока Кремль не изменит свои условия. Также они невозможны до окончания выборов в США.

Тем не менее Киев пытается найти точки соприкосновения с Китаем по поводу возможного сценария мирных переговоров. Как вариант, это может быть просто диалог о прекращении огня, но без предварительных ультиматумов со стороны России.

— На каких условиях Китай может согласиться поддержать Украину?

— Естественно, Украина никогда не будет приветствовать вооруженный путь реинтеграции Тайваня в состав Китая, но какие-то риторические реверансы в сторону Китая может сделать.

Но тут еще важно, что Пекин за это предложит. Речь может идти об участии Китая в дипломатических действиях, связанных с саммитом мира — это конференции в Турции, Катаре, Канаде. Если КНР согласится, то можно будет говорить о символическом сближении между странами.

— Удастся ли усадить Кремль за стол переговоров?

— Тут нет какого-то чудесного решения или фактора, который одномоментно даст такой результат. Это может произойти, если стабилизируется военная ситуация, но и то не сразу.

Если в Москве после завершения выборов США увидят, что ситуация не меняется принципиальным образом, то это также заставит задуматься о дальнейших действиях.

Так что тема переговоров точно будет на повестке дня. Но реально они начнутся не раньше следующего года и будут зависеть от результатов американских выборов.

— Некоторые СМИ пишут, что граждане Украины не простят президенту, если он начнет переговоры с РФ. Так ли это?

— Часть общества всегда будет выступать против любых переговоров с Россией. Даже если мы выйдем на границы 1991 года, то даже в этом случае они будут против и не простят.

Но запрос на окончание войны, в том числе путем переговоров и некоторых уступок, также есть. И я могу предположить, что он будет усиливаться.

Так что критики, безусловно, будут. Как вариант, Зеленский может оценить риски и провести референдум, чтобы общество принимало решение касательно тех или иных болезненных условий переговоров. Либо уже после завершения военных действий в стране пройдут выборы и обновление власти.