Суда с российскими товарами подвергаются нападениям со стороны йеменского движения хуситов чаще, чем любые другие грузы из других частей света. Согласно материалу Bloomberg, нападения совершаются несмотря на обещания безопасного прохода, данных хуситами Москве в начале этого года.

В сообщении говорится, что 19 % из 83 судов, которые были включены Великобританией в список судов, подвергшихся нападению хуситов в Красном море и Аденском заливе, были корабли, у которых страной «последней остановки в порту» значилась Россия.

В июне судно с углем затонуло в Красном море после выхода из северного российского порта Усть-Луга.

В январе и марте йеменская группировка заявляла, что не будет атаковать российские и китайские суда.

Пресс-секретарь движения Мохаммад аль-Бухаити еще в январе в интервью российской газете «Известия» заявил, что российским и китайским торговым судам не стоит опасаться нападений в южной части Красного моря.

Аналогичные обещания были даны два месяца спустя, после переговоров, проведенных в Омане между китайскими и российскими официальными лицами и Мохаммедом Абдель Саламом - высокопоставленным хуситским чиновником.

По данным Bloomberg, ни одно российское судно не подверглось нападению, но не существует никаких гарантий безопасного прохода международных судов, перевозящих российские товары через Красное море.