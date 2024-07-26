Украина и Турция работают над гуманитарным коридором для возвращения людей с оккупированных территорий. Об этом в интервью рассказал украинский посол в Турции Василий Боднарь.

«Мы также работаем над созданием гуманитарного коридора для возвращения гражданских лиц и пленных с оккупированных территорий через Турцию», - сказал украинский дипломат.

Он отметил, что Турция - важный элемент в процессе урегулирования конфликта и установления мира.

По словам Боднаря, у Анкары есть большой дипломатический опыт с Россией, а кроме того, у Турции особые отношения с широким кругом государств, в том числе со странами глобального Юга.

Украинский посол охарактеризовал анталийскую встречу глав МИД в формате Турция-Украина-Россия в марте 2022 года как «успех турецкой дипломатии». Он также отметил обмен пленными 2022 года, зерновое соглашение и стамбульские переговоры как значимые достижения международных усилий Турции.