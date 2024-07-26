Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хоурном и главами МИД России и Малайзии в столице Лаоса, Вьентьяне. Он также принял участие в Трехсторонней встрече по секторальному диалогу Турция-АСЕАН, организованному на полях 57-й конференции АСЕАН.

Выступая на заседании, Фидан заявил, что международный порядок сталкивается с систематическими потрясениями и сбоями.

«По мере усиления конкуренции между великими державами возникают сложные геополитические уравнения», - добавил он.

Министр Фидан встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Отголоски войны в Украине показывают, что расстояние не защищает нас от афтершоков»,- сказал Фидан, отметив, что палестинцы были вынуждены пережить большую трагедию.

Он напомнил, что Израиль продолжает нарушать международное право своими злодеяниями, оскорблять совесть человечества и наносить ущерб миру и стабильности.

Фидан подчеркнул, что эскалация региональной напряженности все еще возможна.

«Открытое пренебрежение Израилем международным правом, включая резолюции Совета Безопасности ООН и предварительные меры Международного суда, выявляет недостатки существующего международного порядка», - заявил министр Фидан.

Также на полях меропориятия у министра Фидана состоялась встреча с коллегой из Малайзии Мохамадом Хасаном.

Министр Фидан отметил также, что Азиатско-Тихоокеанский регион имеет свои собственные геополитические и геоэкономические проблемы.

«На этом сложном фоне Турция поощряет региональную ответственность и поддерживает эффективный многосторонний подход. Потому что мир и развитие - это взаимоукрепляющие процессы», - отметил он.

Министр рассказал, что Турция разработала двустороннюю политическую повестку дня со своими международными партнерами, включая политический диалог и региональное сотрудничество, ориентированное на развитие.

«АСЕАН является одним из этих международных партнеров.<…> Повторюсь, цель Турции - стать партнером АСЕАН. Это позволит нам вести более инклюзивный и структурированный диалог и сотрудничество», - добавил он.