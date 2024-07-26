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Пашинян посетил границу с Турцией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил пограничный пост «Маргара» на границе с Турцией
Пашинян посетил границу с Турцией
Фото: Wiki Commons / Others
26 июля 2024 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил таможенный пост «Маргара» в Армавирской области на границе с Турцией и ознакомился с проводимыми там работами.

Таможенный пункт «Маргара» был модернизирован, и стоимость соответствующего проекта составляет 2,6 млн долларов.

Граница между странами была закрыта в 1993 году после войны и оккупации Арменией части территорий Азербайджана.

С тех пор граница открывалась только дважды, в том числе в феврале 2023 года для пропуска гуманитарной помощи после катастрофического землетрясения в Кахраманмараше на юго-востоке Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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