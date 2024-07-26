Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил таможенный пост «Маргара» в Армавирской области на границе с Турцией и ознакомился с проводимыми там работами.

Таможенный пункт «Маргара» был модернизирован, и стоимость соответствующего проекта составляет 2,6 млн долларов.

Граница между странами была закрыта в 1993 году после войны и оккупации Арменией части территорий Азербайджана.

С тех пор граница открывалась только дважды, в том числе в феврале 2023 года для пропуска гуманитарной помощи после катастрофического землетрясения в Кахраманмараше на юго-востоке Турции.