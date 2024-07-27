Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о проведении успешной антитеррористической операции «ГЮРЗ-2» в сельской местности района Первари провинции Сиирт. В результате операции были нейтрализованы четыре террориста, двое из которых находились в «оранжевом», а двое - в «сером» списках разыскиваемых лиц.

Операция была проведена силами жандармерии провинций Сиирт, Ширнак и Ван при поддержке ВВС Турции, ударных вертолетов ATAK и беспилотников. В ходе операции террористы были ликвидированы вместе с их оружием.

Среди нейтрализованных террористов были опознаны:

Семра Айверди (кодовое имя «Бенда Амед»)

Сейитхан Сенсер (кодовое имя «Баран Хемлин»)

Якуп Нишо (кодовое имя «Сары Ибрагим»)

Бишенк Дурмуш (кодовое имя «Дестина Ботан»)

Установлено, что эти террористы участвовали в 9 террористических актах, в результате которых погибли 6 сотрудников сил безопасности и 5 мирных жителей, а также были ранены 6 сотрудников сил безопасности и 11 гражданских лиц.

«Мы решительно настроены. Мы выкорчуем этих предателей со священной земли нашей Родины. Мы перекроем кислород террористам одному за другим», — заявил министр Ерликая.

Он также подчеркнул, что операции будут продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист.