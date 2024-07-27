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Италия возобновляет дипотношения с Сирией
Итальянская дипломатия первой среди стран G7 возвращается в Дамаск после 12-летнего перерыва. Цель - привлечь внимание ЕС к сирийскому кризису
Италия возобновляет дипотношения с Сирией
Джорджа Мелони / Фото: Reuters / Others
27 июля 2024 г.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объявил о решении назначить посла в Сирию. Это первый случай среди стран G7, когда возобновляется дипломатическая миссия в Дамаске с начала гражданской войны в 2011 году.

Новым послом станет Стефано Раваньян, ранее занимавший должность специального посланника МИД по Сирии. Таяни пояснил цель этого шага: «Чтобы направить прожектор на Сирию».

Решение Италии следует за обращением восьми стран ЕС к Жозепу Боррелю с призывом к более активной роли Евросоюза в сирийском вопросе. «Сирийцы продолжают покидать страну в больших количествах, что создает дополнительную нагрузку на соседние страны», — говорится в сообщении.

Среди подписантов - Италия, Австрия, Кипр, Чехия, Греция, Хорватия, Словения и Словакия. Они выразили обеспокоенность ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Сирии и состоянием ее экономики.

В настоящее время в Дамаске функционируют посольства шести стран ЕС: Румынии, Болгарии, Греции, Кипра, Чехии и Венгрии. Другие страны G7 пока не восстановили дипломатические представительства в Сирии.

Напомним, Италия отозвала персонал своего посольства из Дамаска в 2012 году в знак протеста против действий правительства Башара Асада. Сейчас, спустя 13 лет после начала конфликта, Асад контролирует большую часть территории страны при поддержке России и Ирана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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