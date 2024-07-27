Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с бывшим президентом США и кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом во Флориде. Основной темой обсуждения стал возможный обмен пленными с ХАМАС.

Нетаньяху заявил о планах отправить делегацию в Рим для переговоров по этому вопросу. «Только время покажет, близки ли мы к заключению сделки», - отметил премьер-министр.

На встрече Нетаньяху продемонстрировал кепку с надписью «Полная победа», отражающую его цель в конфликте с ХАМАС. Это происходит на фоне сомнений в израильских кругах о возможности достижения такой цели в краткосрочной перспективе.

Нетаньяху делает ставку на возвращение Трампа в Белый дом в надежде заполучить большую поддержку для Израиля, включая усиление военной, политической и дипломатической помощи.

Визит к Трампу последовал за встречей с действующим президентом США Джо Байденом и выступлением перед Конгрессом. Последнее было бойкотировано почти половиной демократов из-за продолжающихся военных действий в секторе Газа.

По данным местных органов здравоохранения, с начала конфликта погибло около 39 200 палестинцев, большинство из которых - женщины и дети. Более 90 400 человек получили ранения.

Международное сообщество осуждает действия Израиля, игнорирующего резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня. Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, который потребовал прекратить военную операцию в Рафахе, где укрылось более миллиона палестинцев.

Несмотря на международную критику, Нетаньяху продолжает искать поддержку у влиятельных политических фигур США, рассчитывая на усиление военной и дипломатической помощи Израилю.