В Стамбуле презентовали туристические изюминки Узбекистана

Почему стоит посетить Узбекистан? Ответ на этот вопрос получили участники презентации, организованной Генеральным консульством Узбекистана в Стамбуле и Ассоциацией турецких туроператоров (TÜRSAB). Посетители мероприятия словно побывали в Узбекистане и ознакомились с самыми выдающимися туристическими достопримечательностями. #trtнарусском #турция #узбекистан #ташкент #туристы #турагентство #туроператор #путешествие #туризм #презентация #стамбул #новости #трт #новостимира