ПОЛИТИКА
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В Стамбуле презентовали туристические изюминки Узбекистана
Почему стоит посетить Узбекистан? Ответ на этот вопрос получили участники презентации, организованной Генеральным консульством Узбекистана в Стамбуле и Ассоциацией турецких туроператоров (TÜRSAB). Посетители мероприятия словно побывали в Узбекистане и ознакомились с самыми выдающимися туристическими достопримечательностями. #trtнарусском #турция #узбекистан #ташкент #туристы #турагентство #туроператор #путешествие #туризм #презентация #стамбул #новости #трт #новостимира
В Стамбуле презентовали туристические изюминки Узбекистана / Others
27 июля 2024 г.
Истории
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