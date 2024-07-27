В Петербурге постригли испачкавшегося в гудроне ежа

В Санкт-Петербурге специалисты приюта для животных постригли увязшего в гудроне ежа. Лысым зверек не останется, успокоили ветеринары. Иглы у ежа — это разновидность волос, которые время от времени линяют. Со временем у него вырастут новые иголки. А пока это не произойдет, ежа будут кормить и выхаживать, а затем отпустят в естественную среду обитания. #trtнарусском #питер #еж #россия #ежик #новости #трт #новостимира