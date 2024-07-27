Группа из 45 американских врачей и медсестер, работавших добровольцами в секторе Газа, направила письмо в Белый дом, в котором утверждается, что с 7 октября в Газе погибло более 92 000 человек. Это составляет около 4,2% населения эксклава.

«Мы располагаем убедительными доказательствами того, что человеческие потери в Газе гораздо выше, чем полагают в Соединенных Штатах», — говорится в письме, адресованном президенту Джо Байдену, вице-президенту Камале Харрис и первой леди Джилл Байден.

Эта оценка значительно превышает официальные данные органов здравоохранения Газы, согласно которым число погибших составляет более 39 100 человек, а раненых - 90 403.

Медработники также описывают катастрофические условия жизни в Газе, включая распространение эпидемий и массовое недоедание. «Мы настоятельно призываем вас осознать, что в Газе свирепствуют эпидемии», — пишут они в обращении.

Особую тревогу вызывает положение детей. Врачи утверждают: «Каждый из нас ежедневно лечил детей младше подросткового возраста, которые были ранены в голову и грудь».

Гуманитарные организации и ООН предупреждают о риске голода в Газе и призывают Израиль разрешить ввоз большего количества помощи. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает обвинения в блокировании поставок, возлагая ответственность на палестинское движение ХАМАС.

Американские медики-волонтеры призывают правительство США пересмотреть свою политику в отношении конфликта после увиденного ими в Газе.