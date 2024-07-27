Трамп: ни один президент не сделал для Израиля столько, сколько я

Экс-президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Израиля на своем курорте в Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп, который баллотируется на президентских выборах осенью 2024 года, считает, что Камала Харрис проявила «неуважение к Израилю», упомянув о гуманитарном кризисе в Газе. После встречи с Нетаньяху Харрис заявила, что всегда будет «обеспечивать Израилю возможность защищаться», но не будет «молчать» о жертвах среди мирного населения в Газе. Это заявление американские СМИ оценили как более жесткое, чем высказывания Байдена. #трамп #израиль #нетаньяху #флорида #палестина #президент2024 #сша #газа #американскаяполитика #политика #trtrussian