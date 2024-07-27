ПОЛИТИКА
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Сотни тысяч жителей Йемена вышли на митинг в поддержку Газы
Сотни тысяч жителей столицы Йемена вышли на демонстрацию в знак солидарности с палестинцами в Газе. Митинг прошел под лозунгом «Йемен дает ответ. Мы одержим решительную победу». Участники акции держали йеменские и палестинские флаги и плакаты, осуждающие войну Израиля в Газе. Демонстрации в поддержку Палестины проходят почти каждую неделю в разных городах Йемена. #йемен #хуситы #палестина #газа #израиль #митинг #демонтсрация #trtнарусском
выап / Others
27 июля 2024 г.
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