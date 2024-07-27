Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал недавние предложения по урегулированию конфликта на Украине, в частности, план бывшего госсекретаря США Майка Помпео.

«Я не считаю необходимым комментировать многочисленные идеи, которые сейчас как из рога изобилия посыпались в условиях осознания Западом бесперспективности расчета на поражение РФ», — заявил на пресс-конференции по итогам визита в Лаос Лавров.

Министр напомнил о запрете президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Лавров призвал отменить этот декрет.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия готова к предложениям, учитывающим нынешние реалии, включая изменения в Конституции РФ о захваченных регионах. Он вновь повторил нарратив российских официальных лиц, обвинив Киев в «истреблении русского национального меньшинства», и отметил недопустимость сохранения нынешнего правительства в Украине.

«Когда будет что-то серьезное предложено, конечно, как сказал президент [РФ Владимир Путин], мы всегда готовы к честному разговору с учетом нынешних реалий», — заключил Лавров.

Ранее в The Wall Street Journal была опубликована статья бывшего госсекретаря США Майка Помпео и лоббиста Дэвида Урбана, предлагающая план урегулирования войны в Украине. Авторы адресовали свои предложения Дональду Трампу, предполагая их реализацию в случае его победы на президентских выборах.

План включает масштабную программу ленд-лиза для Украины на $500 млрд и создание фонда вооружения на $100 млрд. Предлагается добиться прекращения огня, обеспечить вступление Украины в НАТО и ЕС, а также вывести российские войска с украинской территории. При этом Донбасс и Крым фактически останутся в составе России, но без международного признания. Крым должен быть демилитаризован. Также предусматривается выплата репараций Украине за счет замороженных российских активов.