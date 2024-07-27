Утром 27 июля в Бериславе Херсонской области дрон ударил по машине скорой помощи. В результате атаки пострадал водитель. Региональные власти обвинили в этом Россию.

42-летнего водителя доставили в больницу с взрывной травмой и ранением ноги.

Глава региональной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что за последние сутки в области были обстреляны 17 населенных пунктов, включая Херсон. В результате обстрелов восемь человек получили ранения.

Глава военной администрации Запорожской области Иван Фёдоров заявил, что российская армия нанесла более 400 ударов по 10 населенным пунктам региона за сутки. В результате атак пострадали две женщины и один мужчина.

Воздушные силы украинской армии сообщили, что в ночь на 27 июля Россия выпустила по Украине управляемую авиационную ракету и четыре ударных беспилотника. Все они были сбиты над Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Харьковской областями.

Министерство обороны России утверждает, что с вечера 26 июля до утра 27 июля было сбито 42 дрона над шестью российскими регионами.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.