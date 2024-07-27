В Челябинской области в пятницу, 26 июля, вода прорвала плотину на Киалимском водохранилище. Это произошло после сильных ливней, когда уровень воды в водохранилище резко повысился. По сообщениям очевидцев, близлежащие села затоплены, жители спасаются на крышах своих домов.

«В результате проливных дождей и значительного увеличения притока воды в Киалимское водохранилище произошёл смыв плотины длиной 100 метров», —сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Общая длина плотины составляет 500 метров, ее объем — 7,8 млн кубических метров. Вода из водохранилища впадает в реку Большой Киалим.

Телеграм-каналы опубликовали видео, снятые жителями сел из зоны бедствия. На видео видно, что дома затоплены до окон. Люди поднимаются на чердаки и крыши, стараются поднять также вещи и домашних животных.

Сотрудники МЧС России эвакуировали 163 человека, включая 21 ребенка, в Карабашском городском округе, сообщили в ведомстве.

Эвакуированы поселки Киалим, Мухаметово, Байдашево и Карасаево. Их жители размещены в Карабаше. Волна после прорыва дамбы дошла до Мухаметово, где уровень воды в реке поднялся на 7 см.