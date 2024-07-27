ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинской области РФ в пятницу вода прорвала плотину на Киалимском водохранилище, спасатели эвакуировали 163 человека
Прорыв дамбы в Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области / Others
27 июля 2024 г.

В Челябинской области в пятницу, 26 июля, вода прорвала плотину на Киалимском водохранилище. Это произошло после сильных ливней, когда уровень воды в водохранилище резко повысился. По сообщениям очевидцев, близлежащие села затоплены, жители спасаются на крышах своих домов.

«В результате проливных дождей и значительного увеличения притока воды в Киалимское водохранилище произошёл смыв плотины длиной 100 метров», —сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Общая длина плотины составляет 500 метров, ее объем — 7,8 млн кубических метров. Вода из водохранилища впадает в реку Большой Киалим.

Телеграм-каналы опубликовали видео, снятые жителями сел из зоны бедствия. На видео видно, что дома затоплены до окон. Люди поднимаются на чердаки и крыши, стараются поднять также вещи и домашних животных.

Сотрудники МЧС России эвакуировали 163 человека, включая 21 ребенка, в Карабашском городском округе, сообщили в ведомстве.

Эвакуированы поселки Киалим, Мухаметово, Байдашево и Карасаево. Их жители размещены в Карабаше. Волна после прорыва дамбы дошла до Мухаметово, где уровень воды в реке поднялся на 7 см.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us