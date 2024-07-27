Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по школе в секторе Газа, сообщает издание Al Hadath. По данным издания, погибли 24 человека, еще 10 получили ранения.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило, что израильская армия за последние две недели бомбила восемь школ в секторе Газа, принадлежащих этому агентству.

Ранее БАПОР объявило, что с начала войны в Газе около 70% школ стали мишенью израильской армии.

С начала войны вследствие бомбардировок школ и других объектов агентства в секторе Газа погибло 539 палестинских беженцев, подчеркнули в агентстве.

В БАПОР также сообщили, что из 2,3 млн жителей Газы 9 из 10 были вынуждены покинуть свои дома из-за действий израильской армии.

Ранее группа из 45 американских врачей и медсестер, работавших добровольцами в секторе Газа, направила письмо в Белый дом, в котором утверждается, что с 7 октября в Газе погибло более 92 000 человек. Это составляет около 4,2% населения эксклава.

«Мы располагаем убедительными доказательствами того, что человеческие потери в Газе гораздо выше, чем полагают в Соединенных Штатах», — говорится в письме, адресованном президенту Джо Байдену, вице-президенту Камале Харрис и первой леди Джилл Байден.

Эта оценка значительно превышает официальные данные органов здравоохранения Газы, согласно которым число погибших составляет более 39 100 человек, а раненых - 90 403.