Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал взрывы на газопроводах «Северного потока» террористическим актом, «очевидно совершенным под американским руководством». Эти слова он произнес в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии.

Орбан утверждает, что европейская «политика потерпела крах и Европа отказалась от защиты собственных интересов».

«Сегодня Европа не делает ничего, кроме как безоговорочно следует за внешней политикой Демократической партии США, даже ценой самоповреждения», – заявил венгерский премьер.

Он добавил, что санкции наносят «фундаментальный ущерб» европейским интересам, повышают цены на энергоносители и делают европейскую экономику неконкурентоспособной.

«Германия молчит об этом очевидном акте терроризма, совершенном под американским руководством, против своей собственности. Европа не расследует этот инцидент, не пытается выяснить детали и не поднимает этот вопрос юридически. Так же, как не поступила правильно в отношении прослушивания Ангелы Меркель, которое было осуществлено с помощью Дании. Это ничто иное, как акт покорности», – добавил Орбан.

В марте 2023 года западные СМИ предположили, что за взрывами газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

Украина отрицает свою причастность к подрыву «Северных потоков».