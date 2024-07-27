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Крушение российского истребителя
В Волгоградской области потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет
Крушение российского истребителя
Фото: Reuters / Reuters
27 июля 2024 г.

В Волгоградской области в субботу разбился бомбардировщик Су-34. По информации Министерства обороны, он потерпел крушение во время планового учебно-тренировочного полета.

«Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет», – заявили в российском военном ведомстве. Там также отметили, что полет выполнялся без боекомплекта и что предварительная причина крушения – техническая неисправность.

Это уже второй подобный инцидент с начала лета. В июне Су-34 разбился в горах Северной Осетии во время тренировочного полета. Тогда экипаж погиб, но жертв и разрушений на земле не было. Министерство обороны также назвало предварительной причиной катастрофы техническую неисправность.

Ранее в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета после планового ремонта разбился самолет Superjet 100. На борту находился экипаж из трех человек, они погибли.

14 июня российский пассажирский самолет Ан-26 авиакомпании Utair упал недалеко от взлетно-посадочной полосы в Ямало-Ненецком округе. В результате жесткой посадки корпус судна разломился надвое, сообщало российское агентство «Интерфакс». На борту находился экипаж из 5 человек и 36 пассажиров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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