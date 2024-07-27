Министр юстиции Великобритании Шабана Махмуд заявила, что тюрьмы находятся на грани краха. Она отметила, что уровень загрузки мужских тюрем превышает 99% и держится на этом уровне уже 18 месяцев. По ее словам, предыдущие правительства знали о грядущей проблеме, но не предприняли необходимых мер.

Согласно последним данным, численность заключенных в Великобритании составляет почти 90 тыс. человек, и тюрьмы могут быть переполнены уже через несколько недель. Это вынудит использовать камеры в полицейских участках, что уменьшит количество офицеров на улицах.

«Сегодня я объявляю, что у правительства нет другого выбора, кроме как внести временное изменение в закон. Те, кто отбывает соответствующие стандартные определенные наказания, выйдут из тюрем пораньше. Минимальный порог для условно-досрочного освобождения сократится с 50% отбытого срока до 40%», — добавила министр юстиции Шабана Махмуд.

Министр МВД Иветт Купер также обвинила консерваторов в создании кризиса в тюрьмах. Она отметила, что сейчас строятся шесть новых тюрем, однако строительство идет медленно. Планируется создать дополнительные 20 тыс. мест, поскольку спрос растет из-за набора 20 тыс. полицейских.

«Это было совершенно безответственно, как консерваторы справлялись с этим не только в последние месяцы, но фактически в течение многих лет. Быстрого решения проблемы переполненности в тюрьмах не будет и новому правительству придется иметь дело с наследием, оставленным Тори», — подчеркнула Иветт Купер.

В общей сложности будет освобождено около 5500 человек. Общественные организации поддерживают это решение.

Великобритания имеет больше заключенных, чем любая другая страна Западной Европы. Эксперты предлагают усилить меры по профилактике правонарушений и расширить применение условных наказаний и принудительных работ в качестве альтернативы реальным тюремным срокам.

Ранее сообщалось, что новое правительство Великобритании отказалось от плана депортации мигрантов в Руанду и планирует создать новую службу пограничного контроля.