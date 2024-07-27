ПОЛИТИКА
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Глава Олимпийского комитета: «Случившемуся нет оправданий»
Глава Международного олимпийского комитета, извинился перед президентом Южной Кореи за ошибку при объявлении южнокорейских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр, где их перепутали с командой КНДР
Глава Олимпийского комитета: «Случившемуся нет оправданий»
Фото: Reuters / Reuters
27 июля 2024 г.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах позвонил президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю и извинился за ошибку при объявлении южнокорейских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщил телеканал YTN со ссылкой на администрацию президента.

«Случившемуся нет оправданий. Почтительно приношу искренние извинения», — сказал Бах.

Юн Сок Ёль напомнил, что Республика Корея проводила зимние и летние Олимпийские игры, а также чемпионат мира по футболу. По его словам, южнокорейцы были сильно удивлены и раздосадованы ошибкой.

Южнокорейский лидер попросил впредь не допускать подобных ошибок и опубликовать извинения в социальных сетях. Бах пообещал принять все возможные меры. Юн Сок Ёль пожелал успешного проведения игр.

Сборная Южной Кореи на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже была неверно объявлена. При прохождении лодки с южнокорейскими спортсменами по Сене французский и англоязычный дикторы использовали название другой страны — КНДР. Текстовая информация, сопровождающая трансляцию, была корректной. При появлении атлетов из КНДР ошибки не было.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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