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Загадочные переговоры министров обороны РФ и США
Телефонный разговор между главами Минобороны РФ и Пентагона 12 июля состоялся из-за информации о «тайной операции», которую якобы готовила Украина
Загадочные переговоры министров обороны РФ и США
Фото: AP / AP
27 июля 2024 г.

Причиной телефонного разговора между главами Минобороны РФ Андреем Белоусовым и Пентагона Ллойдом Остином, который состоялся 12 июля, стала информация о якобы готовящейся Украиной «тайной операции». Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, Белоусов сообщил Остину, что у России есть данные о подготовке операции и что, возможно, она будет проводиться с ведома Пентагона. Российский министр спросил, действительно ли Вашингтон в курсе и понимает ли, что это может привести к обострению отношений между Россией и США.

Как сообщили источники NYT, в Пентагоне «были удивлены» этим утверждением, так как ничего не знали о подобных планах. Вашингтон отнесся к звонку серьезно и якобы передал в Киев сообщение. Смысл его был таким: «Если вы действительно собираетесь сделать что-то подобное, то не стоит».

В чем именно заключалась суть «тайной операции», издание не уточняет.

Минобороны РФ и Пентагон официально сообщили о разговоре 12 июля, сразу после его завершения. В Москве заявили, что обсуждались вопросы предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации, в Вашингтоне отметили важность сохранения каналов коммуникации.

Разговор 12 июля был вторым для Остина и Белоусова за две недели. До этого главы военных ведомств США и России не общались напрямую с марта 2023 года. До 12 июля все звонки происходили по инициативе американской стороны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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